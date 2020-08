Covid-19, l’Asl ha affidato al Laboratorio Biogem l’analisi dei tamponi (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Anche l’ASL di Benevento ha affidato al Laboratorio Covid di Biogem l’analisi dei tamponi molecolari effettuati dagli operatori sanitari ai cittadini di Benevento e provincia. Sono già 627 i tamponi consegnati e processati a partire dal 21 agosto scorso. A questi si aggiungono i 1674 tamponi consegnati nel mese di agosto dall’ASL di Avellino e i 339 tamponi provenienti dalle Case di Cura accreditate delle province di Avellino e di Benevento che stanno usufruendo dei servizi messi a disposizione dal Laboratorio Covid di Biogem. Dal 21 aprile,data di inizio dell’attività autorizzata dalla Regione Campania, sono oltre ... Leggi su anteprima24

