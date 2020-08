Caputo: “Nazionale sogno realizzato. Voglio fare sempre meglio” (Di lunedì 31 agosto 2020) Aveva sperato nella chiamata di Roberto Mancini e alla fine è stato premiato. Francesco Ciccio Caputo, bomber del Sassuolo, fa parte della rosa a disposizione del ct per le due sfide di Nations League contro Bosnia e Olanda. Sui social la sua gioia è evidente, così come la carica e la voglia di dimostrare tutto il suo valore.Caputo: il messaggio social"Il sogno di ogni bambino...da quando inizia a calciare il suo primo pallone. Questa convocazione rinnova la mia voglia di fare sempre meglio. Ringrazio tutti per l’affetto che mi avete dimostrato in questi giorni e per il sostegno che ogni giorno mi date.#atuttabirra", questo il messaggio di Caputo sul proprio profilo Instagram. Il bomber si prepara probabilmente all'esordio in Nazionale e sogna di farlo a modo ... Leggi su itasportpress

