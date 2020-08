Call of Duty: Black Ops Cold War, un leak svela la data di inizio della beta (Di lunedì 31 agosto 2020) La data di partenza della beta di Call of Duty: Black Ops Cold War è trapelata in rete.Le fughe di notizie sul gioco continuano senza sosta e dopo le varie edizioni, i dettagli sulla campagna, la data di uscita e il reveal del multiplayer, è trapelata anche la data di inizio della beta.La pagina del negozio in-game di Modern Warfare è stata la prima a svelare come data di inizio della fase l'8 ottobre, valida per gli utenti PS4 (via COD Tracker). Le stesse informazioni sono state condivise dal negozio in-game di Call of Duty: WW2 (via Reddit).Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Ecco quando dovrebbe iniziare la beta di #COD: Black Ops Cold War. - met81 : RT @eSportsMag_it: Una bella sorpresa per tutti i fan di Fabio Rovazzi: il cantante è uno dei nuovi personaggi di Call of Duty: Modern Warf… - GamingToday4 : Call of Duty: Black Ops Cold War la data di inizio della beta è spuntata online - Multiplayerit : Call of Duty: Black Ops Cold War la data di inizio della beta è spuntata online - RealHumanBeing8 : @ilmauro85 @_dajedepunta_ ai miei tempi i gentiluomini si sfidavano a colpi di sciabola dopo aver lanciato il guant… -