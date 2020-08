Calciomercato Palermo, nuove frecce per Boscaglia: si attende l’ok dell’Inter per Corrado, Fode Doumbouya arriva in ritiro… (Di lunedì 31 agosto 2020) Ritiro e Calciomercato. La preparazione estiva in vista del prossimo campionato si interseca con la sessione estiva della campagna trasferimenti.Il binomio dirigenziale composto da Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini lavora alacremente al fine di completare l'organico a disposizione del nuovo tecnico rosanero, Roberto Boscaglia. Il Palermo non ha alcuna intenzione di nascondersi, il club di Viale del Fante punta senza indugi a conquistare la seconda promozione consecutiva, sancendo così il suo pronto ritorno nel calcio che conta. L'intelaiatura della rosa attuale è già di discreto livello ma per legittimare le dichiarate ambizioni di vertice serve innestare ancora almeno un poker di tasselli importanti in alcune zone specifiche del rettangolo verde.Calciomercato Palermo, Broh ... Leggi su mediagol

