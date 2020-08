Berlusconi ritorna a Napoli per tirare la volata a Caldoro (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Due anni fa l’ultima volta che Silvio Berlusconi fece tappa in Campania, ad Ischia per la precisione: ora ritornerà per sostenere la battaglia del candidato del centrodestra Stefano Caldoro contro Vincenzo De Luca. Prometto di venire tra pochi giorni in Campania per lavorare con Caldoro. “Non vedo l’ora di tornare – ha detto Berlusconi in collegamento telefonico nel corso della presentazione della lista di Fi a Napoli – da voi campani che da troppo attendete le soluzioni dei problemi. Ogni voto a Caldoro sarà la dimostrazione che la Campania vuole cambiare, che non vuole rassegnarsi a un destino in fondo alle classifiche su trasporti, sanità, fondi europei”. Sui candidati, ... Leggi su anteprima24

RobertoAgo1 : RT @cclatwe: @marcotravaglio Un casalino 2.0 sempre più disperato. Passare tutto l'arco costituzionale con il suo 'pennivendolismo' non è s… - cclatwe : @marcotravaglio Un casalino 2.0 sempre più disperato. Passare tutto l'arco costituzionale con il suo 'pennivendolis… - AliMabrouk2020 : @DeSantis1948 Si ritorna sempre agli origine, Berlusconi le aveva raccolte da ambianti noti - cclatwe : @marcotravaglio Don Abbondio dixit... - cclatwe : @fattoquotidiano @marcotravaglio @salvini_giacomo TRASFORMISTI buoni per tutte le stagioni....… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi ritorna Berlusconi ritorna a Napoli per tirare la volata a Caldoro anteprima24.it Regionali, da Zingaretti a Berlusconi e Salvini: nel voto di settembre il destino di leader e partiti

Mancano venti giorni al voto nelle regioni. E il 20 e 21 settembre cambieranno le sorti di molti leader. Di tutti. Se il Pd non strappa almeno un pareggio - il 3 a 3 contro il centrodestra che signifi ...

Migranti respinti illegalmente ritornano. Giustizia è fatta

Migranti respinti illegalmente ritornano. Giustizia è fatta La nave militare aveva violato le norme internazionali e nazionali in materia di respingimento e di obbligo di accoglienza. Ora 5 eritrei ri ...

Mancano venti giorni al voto nelle regioni. E il 20 e 21 settembre cambieranno le sorti di molti leader. Di tutti. Se il Pd non strappa almeno un pareggio - il 3 a 3 contro il centrodestra che signifi ...Migranti respinti illegalmente ritornano. Giustizia è fatta La nave militare aveva violato le norme internazionali e nazionali in materia di respingimento e di obbligo di accoglienza. Ora 5 eritrei ri ...