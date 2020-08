ACEA perfeziona acquisizione maggioranza Alto Sangro Distribuzione Gas (Di lunedì 31 agosto 2020) (Teleborsa) – ACEA ha perfezionato oggi l’acquisizione del 51% del capitale della società Alto Sangro Distribuzione Gas, attiva nella Distribuzione di gas metano, presente in ventiquattro comuni della Provincia dell’Aquila, appartenenti prevalentemente all’Atem Aquila 3. La società è proprietaria di quasi la totalità dell’infrastruttura di Distribuzione gas, costituita da 537 Km di rete e circa 34 mila PDR. In tale iniziativa, UBI Corporate & Investment Banking ha svolto il ruolo di advisor finanziario e lo studio Nctm quello di advisor legale Leggi su quifinanza

