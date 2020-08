Us Open 2020: ufficiale il ritiro di Paire, al suo posto Granollers (Di domenica 30 agosto 2020) Benoit Paire, risultato positivo al tampone per coronavirus, si è ufficialmente ritirato dagli Us Open 2020 come da protocollo. Il tennista francese, che attualmente si trova in isolamento nella sua camera d’albergo a New York, è il primo positivo all’interno della bolla, il sistema di sicurezza per ridurre il rischio di contagio in vista dello slam. Al suo posto entra nel tabellone principale Marcel Granollers, che se la vedrà con il polacco Kamil Majchrzak. Leggi su sportface

