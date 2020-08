Ufc, Di Chirico sconfitto: fatale un calcio di Cummings nel 3° round (Di domenica 30 agosto 2020) Un secondo nelle Mma può cambiare tutto. E fa particolarmente male se cambia in peggio, e se il secondo è l'ultimo. È proprio così che ha perso Alessio Di Chirico contro il veterano Zak Cummings nella ... Leggi su gazzetta

thatsamoney_ : RT @Gazzetta_it: #mma #Ufc, ahi #DiChirico Becca un calcio all’ultimo secondo e perde contro #Cummings #Ufcfightnight - Duvy86 : RT @Wise_Won1: Chirico -120 1u #ufc #freepick - Gazzetta_it : #mma #Ufc, ahi #DiChirico Becca un calcio all’ultimo secondo e perde contro #Cummings #Ufcfightnight - Gabrusss : per me di chirico non è all’altezza per l’ufc. @alexdandi #UFCDaznItaly - Nar2c2 : RT @UFCNews: #UFCVegas8 Official Result: @ZakCummings (29-28, 29-28, 30-27) def Alessio Di Chirico by Unanimous Decision -

Ultime Notizie dalla rete : Ufc Chirico Di Chirico vs Cummings: arriva la conferma della UFC Fight - The Shield Of Wrestling UFC Fight Night 175 – Cade Di Chirico, Aleksandar Rakic domina!

UFC Fight Night 175 dal centro APEX di Las Vegas è stata un’altra bella nottata di MMA. Peccato solo per il nostro Alessio Di Chirico che viene sconfitto ai punti da Zak Cummings nei preliminari. Alek ...

Ufc, ahi Di Chirico! Becca un calcio all’ultimo secondo e perde contro Cummings

Il fighter romano domina il primo round, cede il secondo all’avversario americano e nel terzo becca un colpo tremendo sul gong che ha pesato sul cartellino dei giudici. Per “Manzo” terza sconfitta di ...

UFC Fight Night 175 dal centro APEX di Las Vegas è stata un’altra bella nottata di MMA. Peccato solo per il nostro Alessio Di Chirico che viene sconfitto ai punti da Zak Cummings nei preliminari. Alek ...Il fighter romano domina il primo round, cede il secondo all’avversario americano e nel terzo becca un colpo tremendo sul gong che ha pesato sul cartellino dei giudici. Per “Manzo” terza sconfitta di ...