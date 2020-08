Totti sbotta su Instagram: “Ti piace mia figlia? Non scherziamo, ti sfondo!” (Di domenica 30 agosto 2020) Qualche giorno fa Ilary Blasi e Francesco Totti aveva espressamente criticato il direttore di una rivista per aver pubblicato in copertina il lato b della loro figlia Chanel. Quest’oggi, nel corso di una diretta Instagram insieme i suoi figli, l’ex capitano della Roma si è scagliato contro un fan un po’ troppo esplicito: “Pietro ti piace mia figlia? Ti sfondo Pietro… Non scherziamo. Se sono geloso di lei? Certo, lei è mia”. In merito a tale vicenda la vice presidente e responsabile media del Moige, Elisabetta Scala, è stata chiara: “E’ inaccettabile e perverso pubblicare sulla copertina di una rivista l’immagine di una tredicenne con il suo lato B in evidenza; peraltro facendo esplicito riferimento a esso ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Totti sbotta Totti sbotta su Instagram: “Ti piace mia figlia? Non scherziamo, ti sfondo!” Sportface.it Grande Fratello Vip, Serena Enardu sbotta e minaccia Denunce: "Il mio telefono finirà in Procura"

Grande Fratello Vip, Serena Enardu sbotta sui social Il lungo e furioso sfogo di Serena ... I fan contro la moglie di Totti (FUNweek) Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una ...

Grande Fratello Vip, Serena Enardu sbotta sui social Il lungo e furioso sfogo di Serena ... I fan contro la moglie di Totti (FUNweek) Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una ...