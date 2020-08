Téléfoot: niente Benevento, Nagatomo si unirà al Marsiglia (Di domenica 30 agosto 2020) Come riportato dal canale Téléfoot, Yuto Nagatomo si unirà all’Olympique Marsiglia. Il 33enne terzino sinistro giapponese (122 presenze), libero dopo le due stagioni e mezzo al Galatasaray, arriverà domani a Marsiglia. Dopo le visite mediche, verrà tesserato per un anno. niente ritorno, quindi, in Italia per l’ex terzino di Cesena e Inter. Nelle ultime ore il Benevento aveva tentato un timido sondaggio. Foto: Twitter L'articolo Téléfoot: niente Benevento, Nagatomo si unirà al Marsiglia proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

CalcioUn : @TuttoMercatoWeb C'è solo un problema. Su telefoot non c'è scritto nulla. Ne sito ne twett niente -

Ultime Notizie dalla rete : Téléfoot niente Blog: "Dio è buono" a Victor vivoperlei.calciomercato.com