Roma, controlli a tappeto: troppi assembramenti, chiuso un locale a luci rosse (Di domenica 30 agosto 2020) Nel corso dei consueti controlli per il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale hanno chiuso un locale a luci rosse in zona Testaccio per il mancato rispetto delle prescrizioni a contrasto della diffusione del contagio da Covid-19. Sanzionata la responsabile per le irregolarità riscontrate, gli operanti hanno identificato 60 clienti presenti. Tuttora in corso ulteriori accertamenti sulla struttura. In questo fine settimana gli agenti hanno proseguito con una mirata attività di vigilanza sul territorio ed in particolare nelle aree interessate dal fenomeno della “movida”. Oltre un migliaio gli accertamenti amministrativi eseguiti nei locali pubblici e presso le attività ... Leggi su ilcorrieredellacitta

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Roma, controlli a tappeto: troppi assembramenti, chiuso un locale a luci rosse - CorriereCitta : Roma, controlli a tappeto: troppi assembramenti, chiuso un locale a luci rosse - MaurizioFortini : Era il 26 agosto 2016 e stavamo viaggiando per un concerto a Catanzaro Lido. il giorno dopo siamo ripartiti per un… - paolorm2012 : Coronavirus, controlli agli aeroporti: tre nuovi casi di Covid19 - 79_Alessio : RT @romatoday: roma Coronavirus, controlli agli aeroporti: tre nuovi casi di Covid19 -

Ultime Notizie dalla rete : Roma controlli Roma, controlli a tappeto nei locali da parte della Polizia e A.S.L - Italia Agenzia ANSA Controlli dei Carabinieri: due iracheni evadono la quarantena, parcheggiatori multati e giovani con la droga

4' di lettura Senigallia 30/08/2020 - Si è concluso l’ultimo fine settimana di agosto e i Carabinieri della Compagnia di Senigallia, coordinati dal capitano Francesca Romana Ruberto, continuano ad ess ...

Roma, nigeriani positivi al covid prendono a morsi medici per scappare: ospedale Celio devastato. Il ministro Guerini: «Inammissibile»

Panico e caos con feriti nel pomeriggio all'ospedale militare del Celio a Roma. A quanto apprende l'Adnkronos, tre nigeriani, due donne e un uomo, ricoverati da qualche giorno nel nosocomio perché pos ...

4' di lettura Senigallia 30/08/2020 - Si è concluso l’ultimo fine settimana di agosto e i Carabinieri della Compagnia di Senigallia, coordinati dal capitano Francesca Romana Ruberto, continuano ad ess ...Panico e caos con feriti nel pomeriggio all'ospedale militare del Celio a Roma. A quanto apprende l'Adnkronos, tre nigeriani, due donne e un uomo, ricoverati da qualche giorno nel nosocomio perché pos ...