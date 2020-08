Riecco Toscani: «I migranti sono la nostra fortuna. L’immigrazione una grande opportunità» (Di domenica 30 agosto 2020) migranti, sulla vexata quaestio il solito Toscani non perde occasione di sproloquiare a sproposito. Così, intervistato da “Agenzia Vista” durante la presentazione del suo ultimo libro “Caro Avedon” al Passaggi Festival di Fano, interviene sul dramma che sta mettendo in ginocchio il nostro Paese – Sicilia in testa a tutti – e sul caso “Louise Michel” non solo difende la causa buonista cavalcata dai dem, ma esprime addirittura rammarico per non disporre del denaro sufficiente per finanziare a sua volta la nave dello street artist britannico Banksy. E dichiara: «Il futuro sarà fatto dall’immigrazione. La nostra fortuna è questa. È la grande opportunità»… migranti, il solito ... Leggi su secoloditalia

