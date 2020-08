Pierluigi Diaco, la lite in diretta radiofonica: il web chiede provvedimenti (Di domenica 30 agosto 2020) Pierluigi Diaco, ennesima lite in diretta: il web insorge contro il conduttore di Io e Te e il video è diventato virale. Fonte foto: Instagram @blogtivvu comL’episodio è accaduto giovedì 27 agosto ma il caos si è trascinato fino ad oggi, tanto che RTL102.5 ha pubblicato un comunicato ufficiale. Il momento di tensione tra Dico e Giusi Legrezi non è sfuggito agli utenti e sul web in molti chiedono provvedimenti, ma cosa è successo? Un momento radiofonico che non è piaciuto agli ascoltatori, un nuovo scivolone per Diaco che non sta riscuotendo molto successo sul piano della popolarità. Pierluigi Diaco, lite in diretta ... Leggi su chenews

carotelevip : Pierluigi Diaco non potrà nemmeno dire addio in diretta al pubblico di #ioete chissà che dramma in atto unico si st… - stenghi65 : RT @carotelevip: #ioete Mai più Pierluigi Diaco su @RaiUno @RaiDue @RaiTre @RaiQuattro @raicinque @RaiNews @RaiPremium @raimovie @RaiStoria… - Elena52199033 : RT @GPasqui: Sospeso #IoeTe, il programma di Pierluigi Diaco (da domani verrà sostituito da #LaVitainDirettaEstate). Secondo l'Ansa una per… - GigiGx : Ecco spiegato perché Pierluigi Diaco oggi non voleva assolutamente parlare di #Coronavirus: gli hanno chiuso il pro… - Methamorphose30 : RT @GPasqui: Sospeso #IoeTe, il programma di Pierluigi Diaco (da domani verrà sostituito da #LaVitainDirettaEstate). Secondo l'Ansa una per… -