Ora non sono gli studenti a "marinare" la scuola, ma direttamente il governo (Di domenica 30 agosto 2020) Un tempo, molti anni fa, gli studenti “marinavano” volentieri la scuola e trascorrevano quelle ore nei parchi pubblichi, ridendo e scherzando. Oggi, dato che tutto si evolve, a marinare la scuola è lo Stato, il governo, i Ministri chiamati a risolvere i problemi del trasporto degli alunni, del distanziamento dovuto al Covid e tutta un'altra serie di problematiche. D'altra parte, il Covid-19 non lo hanno portato ragazzi che volevano ritardare l'inizio dell'anno scolastico. Mi auguro che, pur in ritardo, le scuole partano con tutto in regola. Non credo che famiglie e studenti chiedano troppo. Leggi su liberoquotidiano

Il chip di Elon Musk che promette di collegare cervello e computer per ora non ha mostrato grandi novità

Lo sprint finale per far ripartire la scuola

Per la riapertura dei cancelli è ormai questione di giorni e i tempi sono quelli di una corsa a ostacoli. La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina rassicura, e difende la categoria degli insegnanti ...

Coronavirus, il bollettino di oggi 28 agosto: 1462 nuovi casi e 9 morti. È record di tamponi

Ancora in leggero aumento i contagi per il Coronavirus in Italia: sono 1.462 (contro i 1.411 di ieri) quelli registrati nelle ultime 24 ore, nuovo dato più alto dagli inizi di maggio. Sono 9 i morti, ...

