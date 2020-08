Milano, un folto numero di musulmani sciiti celebrano l'Ashura in Stazione Centrale (Di domenica 30 agosto 2020) Repertorio Un folto gruppo di persone di fede islamica, circa duecento, si è radunato in piazza Duca D'Aosta, a Milano, davanti ala Stazione Centrale, per un presidio di celebrazione della festività ... Leggi su milanotoday

Ultime Notizie dalla rete : Milano folto Milano, un folto numero di musulmani sciiti celebrano l'Ashura in Stazione Centrale MilanoToday.it Palazzo Vecchio dimezza lo smart working: «Si va in ufficio»

Con il rientro dalle ferie e l’avvicinarsi dell’apertura delle scuole anche Palazzo Vecchio accelera per il ritorno del lavoro in presenza: meno dipendenti in smart working, più funzionalità per gli u ...

Abbandona un frigo davanti alla discarica: il sindaco di Gerre glielo riporta a casa con dedica

Un uomo che aveva abbandonato in maniera illecita un frigorifero davanti alla discarica di Gerre de’ Caprioli, in provincia di Cremona, si è visto restituire il rifiuto ingombrante dal sindaco del pae ...

Con il rientro dalle ferie e l’avvicinarsi dell’apertura delle scuole anche Palazzo Vecchio accelera per il ritorno del lavoro in presenza: meno dipendenti in smart working, più funzionalità per gli u ...Un uomo che aveva abbandonato in maniera illecita un frigorifero davanti alla discarica di Gerre de’ Caprioli, in provincia di Cremona, si è visto restituire il rifiuto ingombrante dal sindaco del pae ...