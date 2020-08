Migranti: sindaco Lampedusa, 'il silenzio di Conte fa paura, proclamiamo sciopero su isola' (Di domenica 30 agosto 2020) Palermo, 30 ago. (Adnkronos) - "Domattina convocherò i rappresentanti delle associazioni di categoria dell'isola, dichiariamo lo sciopero generale: abbassiamo le saracinesche, il governo nazionale continua ad mantenere un silenzio che fa paura. Qualcuno può ricordare a Conte che Lampedusa è italiana?". Lo dice Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa dopo il maxi sbarco di questa notte che ha visto arrivare sull'isola circa 450 persone a bordo di un peschereccio. "Posso capire che non si vedono arrivare i barchini - aggiunge - ma se un peschereccio di queste dimensioni con centinaia di persone arriva fin qui e nessuno se ne accorge, vuol dire che non c'è alcun controllo nel Mediterraneo. Ma che ... Leggi su iltempo

