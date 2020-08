Maltempo Alto Adige: esonda l'Isarco, chiuso tratto dell'autostrada del Brennero (Di domenica 30 agosto 2020) Nella città di Chiusa, in Alto Adige, il fiume Isarco è esondato. La Protezione civile ha invitato la popolazione a lasciare le strade e le piazze pubbliche, e a portarsi nei piani superiori degli edifici. La linea ferroviaria del Brennero attualmente è chiusa. Nell'abitato di Egna è in corso un'evacuazione dopo che. Le persone interessate - spiegano i vigili del fuoco - dovrebbero cercare alloggio presso i parenti. La palestra della scuola media di lingua tedesca in via Bolzano è disponibile come alloggio d'emergenza. Le zone evacuate sono gran parte delle vie del centro e la zona artigianale. Leggi su tg24.sky

MediasetTgcom24 : Maltempo, Adige e Isarco esondati: chiusa Autobrennero tra San Michele e Bolzano #autobrennero… - emanuele1980ott : RT @MediasetTgcom24: Maltempo, Adige e Isarco esondati: chiusa Autobrennero tra San Michele e Bolzano #autobrennero - Vivodisogniebas : RT @SkyTG24: Maltempo Alto Adige: esonda l'Isarco, chiuso tratto dell'autostrada del Brennero - SkyTG24 : Maltempo Alto Adige: esonda l'Isarco, chiuso tratto dell'autostrada del Brennero - virtualitydream : RT @MediasetTgcom24: Maltempo, Adige e Isarco esondati: chiusa Autobrennero tra San Michele e Bolzano #autobrennero -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Alto Maltempo, 2 bambine morte e un disperso. Fulmine colpisce uomo. Esondano Isarco e Adige QUOTIDIANO.NET Maltempo, chiusa l’Autobrennero: evacuata Egna, difficoltà in tutto il Nord

La tragedia di Marina di Massa, dove sono morte le due sorelline travolte dall’albero sradicato dal nubifragio, è solo la punta dell’iceberg del quadro preoccupante del maltempo in Italia. È (ed è già ...

Neve in quota per i 40 anni della Capanna Margherita: martedì la messa dal balcone del rifugio

Compleanno innevato per la Capanna Margherita. Oggi, domenica 30 agosto, i 40 anni dalla ricostruzione ex novo del rifugio più alto d’Europa sono stati accolti in livrea bianca, con l’edificio complet ...

La tragedia di Marina di Massa, dove sono morte le due sorelline travolte dall’albero sradicato dal nubifragio, è solo la punta dell’iceberg del quadro preoccupante del maltempo in Italia. È (ed è già ...Compleanno innevato per la Capanna Margherita. Oggi, domenica 30 agosto, i 40 anni dalla ricostruzione ex novo del rifugio più alto d’Europa sono stati accolti in livrea bianca, con l’edificio complet ...