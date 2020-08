L’ora della verità: trama, cast e quante puntate sono (Di domenica 30 agosto 2020) L’ora della verità: trama, cast e quante puntate sono Siete in cerca di una fiction che sappia tenervi col fiato sospeso? Non lasciatevi sfuggire L’ora della verità. La serie televisiva francese, in onda stasera 30 agosto 2020 dalle 21:20 su Canale 5, oggi approda al suo primo appuntamento e sembra avere le carte in regola per conquistare il pubblico, sempre in cerca di nuovi stimoli i contenuti accattivanti.Segui Termometro Politico su Google News L’avvincente telefilm, ideato da claude-michel Roma e il cui titolo originale è Le temps est assassin, è l’adattamento per il piccolo schermo dell’omonimo libro di Michel Bussii. L’opera inoltre ha potuto contare sulle musiche di Fred Porte mentre la ... Leggi su termometropolitico

