Lampedusa, sbarcano 450 migranti. Il sindaco: “Siamo in ginocchio” (Di domenica 30 agosto 2020) A Lampedusa un nuovo sbarco da 450 persone. In paese scatta la protesta, guidata dall’ex senatrice leghista Mraventano: “Impediremo di farli passare”. Durante la notte a 4 miglia dalle coste di Lampedusa è stato individuato e soccorso un barcone con 450 migranti. L’imbarcazione rischiava di rovesciarsi a causa del vento di scirocco. Fortunatamente, le motovedette … L'articolo Lampedusa, sbarcano 450 migranti. Il sindaco: “Siamo in ginocchio” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

matteosalvinimi : ?? ULTIM'ORA DA LAMPEDUSA! Decine e decine di clandestini sbarcano indisturbati sull'isola, senza controlli. L'invas… - RaiNews : Nella notte a #Lampedusa sbarcano altri 450 migranti. Il Sindaco Martello minaccia lo sciopero e di chiudere l'isol… - Corriere : Lampedusa, sbarcano altri 450 migranti. La rabbia del sindaco: proclamerò lo sciopero dell’isola - donatobonuzzi : @macri9095 Ad esempio perché oggi io devo vedere un tweet di Matteo con la fidanzata e, contemporaneamente, sbarcan… - Delorenzoanna1 : Lampedusa di nuovo al collasso, 450 clandestini sbarcano nella notte. Ultimatum del sindaco al governo… -