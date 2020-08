«La mia notte al Billionaire terrorizzata dal contagio» (Di domenica 30 agosto 2020) Luana Ferraioli è un’organizzatrice di eventi originaria di Cava de’ Tirreni che oggi al Corriere del Mezzogiorno ha raccontato la sua esperienza al Billionaire che è stranamente (si fa per dire) leggermente diversa da quella raccontata da Flavio Briatore: «All’ingresso c’è un bel po’ di gente in attesa, l’uno accanto all’altro… arrivati al nostro turno, nessuno ci chiede le generalità o di fornire il numero di telefono e nessuno ci misura la febbre. Ma la cosa che mi sorprende di più è un’altra». Quale? «Sono l’unica ad indossare la mascherina. Fatta eccezione per i dipendenti del locale». Avevate prenotato un tavolo nel privé? «Sì, ma io mi rifiuto di entrarci, c’è una massa ... Leggi su nextquotidiano

chetempochefa : “Questa sono io alla dodicesima ora di lavoro, vestita esattamente come 4 mesi fa. Guardo le foto della vostra movi… - Noovyis : («La mia notte al Billionaire terrorizzata dal contagio») Playhitmusic - - neXtquotidiano : «La mia notte al #Billionaire terrorizzata dal contagio» - Isabell59298554 : @cherryblossovm bene dai tranne che stanotte non ho mai dormito perché sono stata su tutta la notte con la mia migl… - Vale41229116 : @nonlosoioboh Trova un modo,A tre passi da te,Forza e coraggio, È vero che vuoi restare,Urlo e non mi senti,Il mond… -

Ultime Notizie dalla rete : mia notte «La mia notte al Billionaire terrorizzata dal contagio» next Incendi: Musumeci, 'sette punti di attacco ad Altofonte, gesto criminale'

Palermo, 30 ago. (Adnkronos) - "E' stata una notte molto difficile ad Altofonte con sette punti di attacco che hanno scatenato gli incendi. Un gesto criminale che distrugge una parte importante della ...

"Non solo eroi, c'è chi ha sbagliato": i familiari delle vittime del Covid-19 chiedono verità

Covid, lo sfogo della soccorritrice: "Ci chiamavate eroi, ora ho paura di voi e non dormo la notte" "Di notte non dormo perché ho paura di dover tornare a stare sola, lontana dalla mia famiglia perché ...

Palermo, 30 ago. (Adnkronos) - "E' stata una notte molto difficile ad Altofonte con sette punti di attacco che hanno scatenato gli incendi. Un gesto criminale che distrugge una parte importante della ...Covid, lo sfogo della soccorritrice: "Ci chiamavate eroi, ora ho paura di voi e non dormo la notte" "Di notte non dormo perché ho paura di dover tornare a stare sola, lontana dalla mia famiglia perché ...