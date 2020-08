De Canio sul modulo con 4 attaccanti: "Tutto è sostenibile se davanti si sacrificano..." (Di domenica 30 agosto 2020) Nel corso di Canale 21, l'ex allenatore azzurro Gigi De Canio ha parlato della possibilità di vedere 4 attaccanti in campo nel 4-2-3-1 come ieri nel secondo test: "Osimhen e Mertens insieme possono giocare solo così. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Canio sul

Sky Sport

ROMA - In principio fu Roberto Donadoni. Era la caldissima estate del 2003, quella del "Caso Catania", della B allargata in fretta e in furia per i ricorsi. Il Genoa, appena passato nelle mani di Enri ...Giuseppe Bottini (Stresa e frazioni) prova a farsi rieleggere sindaco di Stresa con la coscienza a posto di chi ritiene “che la stragrande maggioranza di ciò che abbiamo proposto” nel programma del 20 ...