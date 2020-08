Covid, Miozzo (Cts): «Le scuole devono riaprire, gli stadi possono aspettare» (Di domenica 30 agosto 2020) «Per noi la priorità è la scuola, ricominciare le lezioni. Il pubblico per gli eventi sportivi, mi spiace, non è una priorità, per il momento», dice il dottor... Leggi su ilmattino

Agenzia_Ansa : 'Vedremo l'andamento dell'epidemia: se schizza verso l'alto probabilmente altre precauzioni dovranno essere prese… - SaCe86 : #Covid, #Miozzo (Cts): «Le #scuole devono riaprire, gli #stadi possono aspettare» - zazoomblog : Covid Miozzo (Cts): «Le scuole devono riaprire gli stadi possono aspettare» - #Covid #Miozzo #(Cts): #scuole… - infoitinterno : Covid, Miozzo (Cts): «Le scuole devono riaprire, gli stadi possono aspettare» - cigna69 : RT @Montecitorio: Prospettive per la ripresa delle attività scolastiche a settembre, in Commissione #Cultura audizione di Agostino Miozzo,… -