Caruso-Duckworth in tv: data, orario, canale e diretta streaming Us Open 2020 (Di domenica 30 agosto 2020) Il programma del match tra Salvatore Caruso e James Duckworh, valevole per il primo turno degli Us Open 2020. Per il tennista siciliano, dopo alcuni tornei in territorio italiano, è ora di esordire nello slam newyorkese. L’incontro, in programma martedì 1 settembre come quarto match a partire dalle ore 17 italiane, potrà essere trasmesso parzialmente in diretta tv su Eurosport 2, oltre che integralmente in streaming su Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con cronaca e highlights al termine. Leggi su sportface

Lucia39134555 : RT @WeAreTennisITA: 10 italiani allo #USOpen, Sinner contro Kachanov = ?? 1T ?? [6] M. Berrettini ?? G. Soeda Sonego ?? [32] Mannarino Sinner ??… - frasigno66 : RT @WeAreTennisITA: 10 italiani allo #USOpen, Sinner contro Kachanov = ?? 1T ?? [6] M. Berrettini ?? G. Soeda Sonego ?? [32] Mannarino Sinner ??… - ZiaCandida : RT @WeAreTennisITA: 10 italiani allo #USOpen, Sinner contro Kachanov = ?? 1T ?? [6] M. Berrettini ?? G. Soeda Sonego ?? [32] Mannarino Sinner ??… - MercRF : RT @GeorgeSpalluto: Sorteggio italiani agli #USOpen GAIO vs Berankis CECCHINATO vs Harris TRAVAGLIA vs Thompson LORENZI vs Nakashima SONE… - Domenico1oo777 : RT @WeAreTennisITA: 10 italiani allo #USOpen, Sinner contro Kachanov = ?? 1T ?? [6] M. Berrettini ?? G. Soeda Sonego ?? [32] Mannarino Sinner ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Caruso Duckworth Caruso-Duckworth in tv: data, orario, canale e diretta streaming Us Open 2020 Sportface.it Tennis, Us Open al via: per la prima volta ben 10 italiani nel tabellone principale

Non era mai successo che ci fossero dieci giocatori italiani ammessi al tabellone principale degli Us Open: si era arrivati a nove, ma comprendendo anche i qualificati e i lucky loser. Dieci uomini, a ...

Cosa aspettarsi dal primo turno degli italiani allo US Open: buon percorso per Berrettini

Facciamo il punto sugli azzurri in tabellone a New York alla luce dell'esito dei sorteggi. Da Sinner-Khachanov a Berrettini-Soeda. Giorgi debutta contro Van Uytvanck, poi Osaka? Sonego pesca Mannarino ...

Non era mai successo che ci fossero dieci giocatori italiani ammessi al tabellone principale degli Us Open: si era arrivati a nove, ma comprendendo anche i qualificati e i lucky loser. Dieci uomini, a ...Facciamo il punto sugli azzurri in tabellone a New York alla luce dell'esito dei sorteggi. Da Sinner-Khachanov a Berrettini-Soeda. Giorgi debutta contro Van Uytvanck, poi Osaka? Sonego pesca Mannarino ...