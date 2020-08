Caldoro: “De Luca primo per contagi. Non è lucido, serve Commissario” (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “I dati di oggi dicono che la Campania di De Luca è prima in Italia per contagiati. Un nuovo record negativo di cui avremmo fatto volentieri a meno”. Così Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra in Campania. “Un numero altissimo, nonostante i pochi tamponi effettuati rispetto ad altre Regioni d’Italia. Niente scuse, basta battute, serve – dice – un commissario che si occupi seriamente della salute dei cittadini campani. De Luca dimostra di non avere la lucidità per guidare la Regione in questa fase così delicata. Per fare campagna elettorale mette a rischio la salute dei cittadini, tiene bassi i tamponi per nascondere i veri dati dei contagiati, vuole tenere ... Leggi su anteprima24

