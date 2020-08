Bielorussia: decine di migliaia in piazza a Minsk (Di domenica 30 agosto 2020) ANSA, - Minsk, 30 AGO - Sono decine di migliaia i manifestanti scesi in piazza oggi a Minsk per una nuova giornata di protesta che invoca l'uscita di scena del presidente Aleksandar Lukashenko, questo ... Leggi su corrieredellosport

Nonostante l'ingente dispiegamento delle forze di sicurezza, decine di migliaia di manifestanti sono scesi in strada a Minsk per partecipare alla "Marcia per la pace e l'indipendenza", la grande manif ...

(ANSA) - MINSK, 30 AGO - Sono decine di migliaia i manifestanti scesi in piazza oggi a Minsk per una nuova giornata di protesta che invoca l'uscita di scena del presidente Aleksandar Lukashenko, quest ...

