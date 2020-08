Alluvioni, vento, grandine: una domenica da incubo. Chiusa pure l'autostrada (Di domenica 30 agosto 2020) Valentina Dardari La A22 del Brennero è stata Chiusa nei due sensi tra San Michele e Bolzano. Preoccupante l’Adige. Esondato l’Isarco. E domani prevista un'altra perturbazione Il maltempo sta mettendo in ginocchio il Centro e il Nord Italia. Una domenica da incubo in tquasi tutte le regioni settentrionali, dove si sono verificate Alluvioni, grandinate, trombe d’aria. Situazione in Alto Adige L’autostrada A22 del Brennero e la ferrovia del Brennero sono interrotte in Alto Adige a causa del maltempo che si è abbattuto sulla regione. Dalle ore 16.15 di oggi, domenica 30 agosto, la A22 è Chiusa in entrambe le direzioni "per vari eventi straordinari" nel tratto tra Bolzano Sud e San Michele. Lo ha reso noto ... Leggi su ilgiornale

xilax65 : @Capezzone @StaseraItalia @strange_days_82 soldi buttati al vento Ke potevano essere impiegati x salvare imprese e… - alevr67 : Ancora disastri in giro a Verona.... vento pazzesco, grandine e pioggia, in poco tempo alluvioni e disastri.... ma che sta succedendo? - DiventandoJeeg : @marinellibar Tutta la zona è sotto, ma speriamo che non ci siano alluvioni. Ci sono stati molti allagamenti ma per… -

Ultime Notizie dalla rete : Alluvioni vento Alluvioni, vento, grandine: una domenica da incubo. Chiusa pure l'autostrada il Giornale Alluvioni, vento, grandine: una domenica da incubo. Chiusa pure l'autostrada

Il maltempo sta mettendo in ginocchio il Centro e il Nord Italia. Una domenica da incubo in tquasi tutte le regioni settentrionali, dove si sono verificate alluvioni, grandinate, trombe d’aria. Situaz ...

Maltempo, esonda l'Adige: Autobrennero chiusa. Nubifragi e frane al centro-nord. Allerta nel Lazio

Ondata di maltempo in tutta Italia. Due sorelline di 3 e 14 anni in vacanza sono morte dopo che un albero è caduto sulla tenda dove dormivano in un campeggio a Marina di Massa ...

Il maltempo sta mettendo in ginocchio il Centro e il Nord Italia. Una domenica da incubo in tquasi tutte le regioni settentrionali, dove si sono verificate alluvioni, grandinate, trombe d’aria. Situaz ...Ondata di maltempo in tutta Italia. Due sorelline di 3 e 14 anni in vacanza sono morte dopo che un albero è caduto sulla tenda dove dormivano in un campeggio a Marina di Massa ...