Agerola, il sentiero degli Dei devastato dalle fiamme. Il Comune chiude il percorso super panoramico (Di domenica 30 agosto 2020) Il Comune di Agerola deciso di chiudere fino a data da destinarsi il “sentiero degli Dei”, famoso e attrattivo percorso turistico sulla costiera Amalfitana e Sorrentina, che parte dalla località Bomerano, ad Agerola, e termina a Nocelle, nella parte alta di Positano (Salerno), tra viali tortuosi e di grande bellezza naturalistica, con scenari panoramici anche di Capri e i suoi faraglioni. Il sentiero degli Dei è stato devastato in queste ore dagli incendi che hanno interessato la parte alta di Positano e Praiano. In un comunicato, il Comune di Agerola spiega: “In considerazione della necessita’ di effettuare immediatamente interventi di ... Leggi su ildenaro

(ANSA) - AGEROLA (NAPOLI), 30 AGO - Il Comune di Agerola (Napoli) ha deciso di chiudere fino a data da destinarsi il ''Sentiero degli Dei'', famoso e attrattivo percorso turistico sulla costiera Amalf ...