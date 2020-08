Valdano smonta il Barcellona: “Ha tolto tutto a Messi” (Di sabato 29 agosto 2020) Manca solamente l'ufficialità per sancire la fine del matrimonio tra Leo Messi e il Barcellona. Un divorzio inaspettato che ha scioccato anche un ex Real Madrid come Jorge Valdano. L'argentino ha commentato la situazione del suo connazionale a "El Pais": "Aveva voglia di fuggire da un club che gli ha dato tutto almeno fino a quando non ha cominciato a togliergli tutto. Per prima cosa lo ha lasciato senza aiuto in campo in un periodo di transizione. L'unica cosa rimasta è il bel ricordo, che però diventa interferenza quando si deve costruire un futuro. Essere Messi significa affrontare ogni giorno l'enorme peso delle aspettative per il miglior giocatore del mondo. Va via perché a 33 anni non può risollevare il Barça da solo e perché in questo Barça non può ... Leggi su itasportpress

