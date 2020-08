Us Open 2020: programma, date, orari e copertura tv (Di sabato 29 agosto 2020) Il programma, le date e gli orari degli Us Open 2020, che partirà lunedì 31 agosto per terminare domenica 13 settembre. Si tratta di un’edizione unica per lo slam newyorkese, vista l’emergenza coronavirus che ha provocato parecchie assenze tra i big e la creazione della bolla per ridurre il rischio di contagio. Novak Djokovic è il grande favorito del torneo maschile, mentre tra le donne la partita è apertissima. IL MONTEPREMI IL TABELLONE MASCHILE AGGIORNATO IL TABELLONE FEMMINILE AGGIORNATO La copertura televisiva è offerta come ogni anno da Eurosport. Si potrà assistere alle dirette tv del main draw dalle ore 17:00 italiane di lunedì 31 agosto su Eurosport (canale 210 di Sky), Eurosport 2 (canale 211 di Sky) e in streaming ... Leggi su sportface

