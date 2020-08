Ufficiale: Sambenedettese, arriva l’argentino Loscano (Di sabato 29 agosto 2020) La Sambenedettese ha reso noto l’acquisto dell’attaccante Facundo Lescano. Contratto di tre anni con opzione per il quarto. Per l’argentino una lunga esperienza in Italia: ha vestito le maglie di Torino, Parma, Siena, Genoa, Monopoli, Melfi, Potenza e Sicula Leonzio. Foto: Instagram Sambenedettese L'articolo Ufficiale: Sambenedettese, arriva l’argentino Loscano proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

