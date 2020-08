Si dimette il premier del Giappone: “Sto male, non posso continuare” (Di sabato 29 agosto 2020) Shinzo Abe ha annunciato le proprie dimissioni in una conferenza stampa. L’ormai ex premier Giapponese era già stato costretto a mettersi da parte nel 2006, per una rettocolite ulcerosa. Shinzo Abe si è fatto ancora una volta da parte. L’ormai ex premier del Giappone ha annunciato le proprie dimissioni irrevocabili dal ruolo che ha condotto … L'articolo Si dimette il premier del Giappone: “Sto male, non posso continuare” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

