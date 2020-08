Robert Downey Jr. ricorda Chadwick Boseman con un video e per "le grandi risate" (Di sabato 29 agosto 2020) La morte di Chadwick Boseman ha sconvolto il mondo del cinema, in particolare della Marvel, e Robert Downey Jr. ha ora condiviso un video per ringraziarlo. La notizia della morte di Chadwick Boseman ha suscitato grandi emozioni in tutto il mondo e in particolare i suoi amici e colleghi della Marvel hanno condiviso l'incredibile dolore causato dalla sua perdita, come dimostra anche il video pubblicato da Robert Downey Jr., interprete di Iron Man. La star ha infatti pubblicato un adorabile momento vissuto insieme all'amico, con cui ha trascorso molte ore sul set e durante la promozione dei film in cui l'attore ha interpretato re T'Challa, leader di Wakanda, diventato un'icona per intere generazioni. Le ... Leggi su movieplayer

La morte di Chadwick Boseman ha sconvolto il mondo del cinema, in particolare della Marvel, e Robert Downey Jr. ha ora condiviso un video per ringraziarlo.

