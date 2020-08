Riccardi nicchia sul passaggio al Napoli in cambio di Milik, preferirebbe prestito ad altra squadra (Di sabato 29 agosto 2020) Roma e Napoli cercano la quadra per il trasferimento di Milik in giallorosso in cambio di una parte cash (proveniente dalla cessione di Dzeko alla Juventus) e di due contropartite, Under e Riccardi. Ma, scrive il Messaggero, Riccardi oppone una certa resistenza. Ha richieste diverse. E manca anche l’ok del polacco. “Parte di quello che ricaverà dalla cessione del bosniaco (non più di una decina di milioni) verrà girato insieme ai cartellini di Under e Riccardi (che al momento nicchia sulla destinazione: per accettare vorrebbe che gli venisse garantito di essere girato in prestito ad una squadra in B che punta alla promozione oppure ad una di A che vuole salvarsi) al Napoli per il ... Leggi su ilnapolista

Nessun incontro ma una semplice telefonata. Non essendosi incrociati negli ultimi giorni, Fienga - rientrato comunque da Milano - e Dzeko ieri hanno fatto un punto della situazione. Tra i due c’era po ...

Roma, Riccardi e il futuro altrove: su di lui mezza serie A

ROMA - Il suo nome ormai gira come una trottola nelle trame di mercato. Il che si presta a due ordini di considerazioni: da un parte, vuol dire che Alessio Riccardi ha parecchi estimatori fra tecnici ...

