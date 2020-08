Pole di Hamilton in Belgio, Ferrari al palo (Di sabato 29 agosto 2020) AGI - Lewis Hamilton ha conquistato la Pole del Gran Premio del Belgio in una sessione di qualifiche segnata dal disastro delle due Ferrari eliminate entrambe nel Q2, un evento che non accadeva dal 2006. Accanto al campione del mondo britannico partirà l'altra Mercedes di Valtteri Bottas, terzo tempo per la Red Bull di Max Verstappen. Disastro rosso Un disastro per le rosse escluse in coppia dalla Q3, cosa che non accadeva dal 2006: Charles Leclerc ha ottenuto il 13mo tempo, Sebastian Vettel il 14mo, e partiranno appaiate dalla settima fila. E questo su un circuito, quello di Spa Francorchamps, che lo scorso anno vide le Ferrari monopolizzare la prima fila. "A essere ... Leggi su agi

