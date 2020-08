Neuralink: Elon Musk mostra un prototipo di chip neurale su un maiale (Di sabato 29 agosto 2020) Durante l’evento di ieri notte, Elon Musk con la sua Neuralink ha presentato al mondo il primo prototipo di chip neurale impiantato nel cervello di un maiale e ha dimostrato il suo funzionamento. Anche se è ancora presto per delle applicazioni pratiche, Neuralink è arrivata dove nessun altro prima Durante la presentazione del chip neurale di Neuralink, Elon Musk ha mostrato all’opera uno di questi su di un maiale e poi ha risposto ad alcune domande sul futuro di questa tecnologia. Vediamo nel dettaglio che cosa è stato annunciato, anche intendiamo: si tratta di un enorme traguardo ... Leggi su tuttotek

