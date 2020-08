Milan, Tonali non esclude Bakayoko: il francese resta una priorità (Di sabato 29 agosto 2020) I rossoneri non si fermano al possibile arrivo del mediano del Brescia. Anche il francese del Chelsea resta un obiettivo caldissimo Leggi su 90min

AntoVitiello : Il #Milan in forte pressing per #Tonali. Trattativa ben avviata, la strategia è mettere un prestito oneroso alto in… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, nuova offerta per #Tonali - AntoVitiello : Tentativo del #Milan per #Tonali. La trattativa resta molto complessa ma i rossoneri ci stanno provando. - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Il Milan sorpassa l'Inter per Tonali - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Il Milan sorpassa l'Inter per Tonali -