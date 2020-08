Milan, ottimismo per Bakayoko ma ci sono da limare dei dettagli (Di sabato 29 agosto 2020) Calciomercato Milan: il ritorno di Bakayoko in rossonero sembra vicino, ma non c’è ancora l’accordo economico col Chelsea Il Milan vuole il ritorno di Tiemoué Bakayoko. Il francese è in uscita dal Chelsea e i rossoneri stanno trattando fittamente per riportare il centrocampista a Milano. L’operazione è ben avviata e la dirigenza rossonera è ottimista sulla riuscita della trattativa, ma ci sarebbero ancora dei dettagli da limare. Come riportato da Tuttosport, le parti sarebbero d’accordo sulla formula dell’affare, ovvero prestito con diritto di riscatto, ma non sulle cifre. Il Chelsea chiede ancora 30 milioni, mentre il Milan vorrebbe spendere un ... Leggi su calcionews24

chribani : RT @Sianews_: Sandro #Tonali è praticamente un giocatore del #Milan, per l’#Inter è ormai una corsa contro il tempo: dovrebbe cedere almeno… - burattinaio0 : RT @Sianews_: Sandro #Tonali è praticamente un giocatore del #Milan, per l’#Inter è ormai una corsa contro il tempo: dovrebbe cedere almeno… - kolinaa82 : RT @Sianews_: Sandro #Tonali è praticamente un giocatore del #Milan, per l’#Inter è ormai una corsa contro il tempo: dovrebbe cedere almeno… - Pirichello : RT @Sianews_: Sandro #Tonali è praticamente un giocatore del #Milan, per l’#Inter è ormai una corsa contro il tempo: dovrebbe cedere almeno… - Sianews_ : Sandro #Tonali è praticamente un giocatore del #Milan, per l’#Inter è ormai una corsa contro il tempo: dovrebbe ced… -