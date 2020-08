Meteo SETTEMBRE subito estremo, acute BURRASCHE (Di sabato 29 agosto 2020) Meteo avverso, con temporali anche intensi. Possibilità di trombe marine. Credito foto AdobeStock. Abbiamo provato a stilare, ieri, il trend Meteo climatico di SETTEMBRE. Ovviamente abbiamo analizzato i modelli stagionali, come sempre del resto, ma poi abbiamo provato a dare un’occhiata ad alcun pattern che potessero sostenere o smentire la tesi modellistica. Il risultato qual è? Semplice, SETTEMBRE potrebbe essere un mese davvero estremo. Sia per quanto riguarda il caldo, sia per quanto riguarda le perturbazioni. Visto e considerato che l’argomento stagionale è già stato trattato, abbiamo scelto di concentrarci sulle prossime 2 settimane. Non vogliamo entrare nei dettagli previsionali, non sarebbe possibile, vogliamo semplicemente farci – e ... Leggi su meteogiornale

