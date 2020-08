Maltempo al Nord, danni in diverse Regioni e un disperso nel Varesotto. Continua l'allerta (Di sabato 29 agosto 2020) Grandinate, pioggia, forte vento, frane, allagamenti. Un'ondata di Maltempo sta interessando il Nord Italia, causando diversi danni. Nel Varesotto c'è anche un disperso: un uomo di 38 anni travolto da un torrente ingrossato. E nelle prossime ore la situazione rimarrà ancora critica (LE PREVISIONI). La Protezione civile ha emesso per domani - domenica 30 agosto - un'allerta rossa per alcune zone della Lombardia; arancione per Alto Adige, Veneto, Piemonte e Liguria; gialla per Valle D'Aosta, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana. Leggi su tg24.sky

