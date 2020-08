La tragica scomparsa di Black Panther, Chadwick Boseman è morto a 43 anni (Di sabato 29 agosto 2020) Lutto nel mondo del cinema. E' morto all'età di 43 anni l'attore statunitense Chadwick Boseman. Da 4 anni lottava contro un tumore al colon. Dal 2014 ha interpretato il ruolo del re T'Challa, alias Pantera Nera, in quattro film Marvel: "Captain America: Civil War", "Black Panther", "Avengers: Infinity War" e "Avengers: Endgame". In precedenza era stato, tra l'altro, protagonista del film biografico "Get on Up - La storia di James Brown", oltre ad aver firmato opere teatrali (tra cui "Deep Azure", portata in scena dalla Congo Square Theatre Company a Chicago) e ad aver scritto, diretto e prodotto vari cortometraggi. "È con incommensurabile dolore che confermiamo la tragica scomparsa di ... Leggi su iltempo

Non è basta la morte a metter fine alla triste vicenda della scomparsa in mare di Pallina, il piccolo levriero italiano della famiglia Bocelli. Oggi, a distanza di pochi giorni dalla tragica scomparsa ...

Lutto per Valerio Staffelli: “Il mio ‘Come la va’ è nato da lui”

Un tragico lutto ha colpito la famiglia Staffelli: Gennaro, papà del famoso inviato di Striscia e di professione commerciante, si è spento improvvisamente a 82 anni. Con un emozionante messaggio via s ...

