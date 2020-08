Hysaj chiede 2,6 milioni per 4 anni. Il Napoli ne offre poco più di 2. Trattativa complicata (Di sabato 29 agosto 2020) Non è affatto agevole la Trattativa per il rinnovo di Hysaj con il Napoli. C’è distanza tra le richieste dell’albanese e quanto il Napoli è disposto a concedergli. Il Mattino scrive: “Ma poi va capito come andare avanti con Hysaj: l’agente Giuffredi ha preso atto delle richieste del terzino che spinge per un rinnovo importante (2,6 milioni per i prossimi 4 anni). Il Napoli tentenna, offre poco più di 2 milioni e la fumata bianca così è complicata. Ma in ogni caso Giuntoli è stato chiaro: Hysaj resta anche se va in scadenza, perché Gattuso lo considera praticamente intoccabile. Così ... Leggi su ilnapolista

Inviato a Castel di Sangro Bisogna togliere dei posti a tavola. Vendere, priorità assoluta. Come i 140-170 milioni che il Napoli prevede di incassare dalle cessioni. Giuntoli è arrivato per conto suo ...

Castel di Sangro, Hysaj "chiama" il pubblico: bella risposta dei tifosi!

Prosegue il ritiro del Napoli in quel di Castel di Sangro. Gli azzurri si preparano alla ripresa del campionato fissata per il 19 settembre. Il Napoli prosegue il suo ritiro a Castel di Sangro al fine ...

