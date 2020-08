GP Belgio, Binotto: “Ci sta sfuggendo qualcosa” (Di sabato 29 agosto 2020) GP Belgio – Mattia Binotto fa il punto della situazione dopo le disastrose qualifiche: “Un week-end in salita, senza dubbio. Abbiamo provato a settare al meglio la vettura sotto tutti i punti di vista. Non siamo dove vogliamo, e ci sta sfuggendo qualcosa. I nostri ingegneri devono capire e sono sicuro che ce la faranno. La situazione da ieri è migliorata, ma non siamo competitivi rispetto ai nostri avversari. Abbiamo anche aumentato il carico, soprattutto in ottica gara, infatti siamo stati penalizzati sui rettilinei. Quando, però, i piloti non hanno fiducia come ieri è una situazione che si ripercuote sulla qualifica. Ci vuole pazienza, stiamo cercando di costruire soprattutto per il 2021 e 2022. La gara è comunque domani, nonostante la difficile giornata di oggi. Più giriamo, ... Leggi su sport.periodicodaily

