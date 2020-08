F.1, GP Belgio - Pole e record della pista per Hamilton (Di sabato 29 agosto 2020) Pole position numero 93 in carriera per Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes ha segnato il giro più veloce nelle qualifiche del GP del Belgio, settima prova del Mondiale 2020 di Formula 1. L'inglese ha fermato il cronometro sull'1:41.252, registrando così il nuovo record della pista di Spa-Francorchamps.Non ha avuto rivali. Non è solo merito di una Mercedes fenomenale, perché il mezzo secondo di distacco inflitto a Valtteri Bottas è soprattutto frutto del suo talento. Hamilton si conferma il valore aggiunto di un team sempre più lanciato in solitaria verso la vittoria. Domani le due W11 monopolizzeranno la prima fila, ma Max Verstappen non è riuscito a rovinargli la festa per solo 1 centesimo di ... Leggi su quattroruote

