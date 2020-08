Covid, Bassetti: “Anziani asintomatici in Rsa? Virus è mutato” (Di sabato 29 agosto 2020) “Il fatto che ci siano anziani asintomatici nelle Rsa è una buona cosa. Noi a Genova avevamo già visto a giugno e luglio persone nelle residenze positive ma con pochi sintomi. C’è quindi stata una mutazione del Virus, a marzo e aprile di asintomatici ne vedevamo davvero pochi”, sottolinea all’Adnkronos Matteo Bassetti direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, commentando il caso di una ventina di anziani risultati positivi in una Rsa a Milano ma asintomatici. “La malattia oggi è profondamente diveRsa rispetto ai mesi passati. Non vale solo il discorso dell’età – aggiunge Bassetti – Ci sono un sacco di ... Leggi su udine20

