Cortina, parla 26enne positivo: “Mio tampone negativo e invece…” (Di sabato 29 agosto 2020) Cortina, parla 26enne positivo: “Mio tampone negativo e invece…”. Il giovane non ci sta a passare per “untore” e racconta come è andata G.P.B., giovane di 26 anni risultato positivo al tampone dopo aver partecipato al Cortina Summer Party, non ci sta a passare per “untore”. In un colloquio con Il Gazzettino, il ragazzo, attualmente … L'articolo Cortina, parla 26enne positivo: “Mio tampone negativo e invece…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

