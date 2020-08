Barcellona, in arrivo un nuovo fax da Messi (Di sabato 29 agosto 2020) Il fuoriclasse argentino comunicherà che non riprenderà gli allenamenti La telenovela tra il Barcellona e Lionel Messi si arricchisce di una nuova puntata. Sembrava infatti che l’argentino avrebbe preso parte al raduno e agli allenamenti al via il 31 agosto, ma non sarà così. Come riportato da El Periodico, nelle prossime ore la Pulce dovrebbe inviare un nuovo fax al club blaugrana dove comunicherà la sua intenzione di non partecipare alla ripresa degli allenamenti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

alessandro_1509 : RT @GliAutogol: L'arrivo di Pjanic al Barcellona 'C'è qualcuno???' #messi #suarez #vidal - silvia_fdf : RT @GliAutogol: L'arrivo di Pjanic al Barcellona 'C'è qualcuno???' #messi #suarez #vidal - sa_ambro : RT @GliAutogol: L'arrivo di Pjanic al Barcellona 'C'è qualcuno???' #messi #suarez #vidal - PPirajno : RT @GliAutogol: L'arrivo di Pjanic al Barcellona 'C'è qualcuno???' #messi #suarez #vidal - oscarvalle1984 : RT @unfair_play: L'addio di Messi sarebbe il movimento di mercato del Barcellona più sconvolgente dai tempi dell'arrivo di Coco. #Messi -