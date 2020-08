Avellino, 16enne colpisce a coltellate il rivale in amore (Di sabato 29 agosto 2020) La vittima è un 20enne colpito al torace e trasportato d’urgenza all’ospedale “Moscati” di Avellino, dove è tuttora ricoverato. Attimi di terrore ieri sera a Sperone, in provincia di Avellino, dove un ragazzo di 16 anni dopo un’animata discussione ha ferito gravemente un 20enne colpendolo con una coltellata al torace per motivi passionali. Entrambi, a … Leggi su viagginews

