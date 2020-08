Al norvegese Kristoff prima tappa e maglia gialla al Tour2020 (Di sabato 29 agosto 2020) NIZZA (FRANCIA) (ITALPRESS) – Alexander Kristoff ha vinto in volata la prima tappa dell’edizione numero 107 del Tour de France, la Nizza Moyen Pays-Nizza di 156 chilometri. Il corridore norvegese della UAE-Emirates taglia per primo il traguardo nel primo sprint di questa Grande Boucle e precede il danese Mads Pedersen nell’arrivo di gruppo dedicato alle ruote veloci. Quinto Peter Sagan, poi Elia Viviani e settimo Giacomo Nizzolo. Con il successo ottenuto a Nizza Kristoff si prende anche la soddisfazione di essere la prima maglia gialla della Tour 2020. Una tappa caratterizzata dalla pioggia costante che ha reso viscido l’asfalto e provocato diverse cadute, per fortuna senza gravi conseguenze a livello fisico per ... Leggi su ilcorrieredellacitta

