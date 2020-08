Virologo Pregliasco rassicura: "Seconda ondata non ci sarà" (Di venerdì 28 agosto 2020) Rosa Scognamiglio Il Virologo dell'Università Vita-Salute del San Raffaele scongiura la possibilità di una Seconda ondata poi rivolge un appello ai giovani: "Non usate trucchetti per abbassare la febbre" La Seconda ondata del virus? "Non arriverà ma dobbiamo lavorare come se dovesse esserci e attrezzarci per il meglio". Ne è certo Fabrizio Pregliasco, Virologo dell'Università Vita-Salute San Raffaele, che fa appello al ''buon senso collettivo'' per scongiurare la minaccia di una reinfezione massiccia: "Serve cautela", dice nel corso di un intervento al programma televisivo Agorà Estate su Raitre. Con la risalita dei contagi nelle ultime settimane, lo spauracchio di una Seconda ondata ... Leggi su ilgiornale

SmorfiaDigitale : Coronavirus, ultime notizie, virologo Pregliasco: Seconda ondata non arriver , m... - zazoomblog : Coronavirus virologo Pregliasco: “La seconda ondata non arriverà ma cautela determinante monitorare i focolai” -… - Today_it : Impossibile fare più test, l'appello del virologo Pregliasco: 'Cittadini abbiano buonsenso' - MFragasso : Pregliasco, virologo Unimi: 'Non usate trucchetti per abbassarvi la febbre' - infoitsalute : Coronavirus, i numeri in chiaro. Il virologo Pregliasco: «Siamo tornati all’inizio del film» -