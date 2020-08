Scuola, verso la ripartenza: ok Regioni a documento ISS (Di venerdì 28 agosto 2020) (Teleborsa) – Ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la riapertura delle Scuola, fase da gestire sotto il segno della massima sicurezza, anche in considerazione del fatto che la curva dei contagi, seppur ancora sotto controllo, è in costante crescita da giorni. Semaforo verde, intanto, della Conferenza delle Regioni alle “indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, predisposte da Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione e Inail. “La Conferenza delle Regioni – spiega il presidente del Molise, Donato Toma, che ieri ha presieduto la riunione – prosegue con responsabilità istituzionale l’interlocuzione con il Governo in vista della ... Leggi su quifinanza

Zaia: «Il governo trascina l’Italia verso una nuova Caporetto, sulla scuola hanno sbagliato tutto»

‘«Quella della riapertura delle scuole è una partita che per definizione ha bisogno di progettazione e programmazione. Non di ritardi. E mancano pochi giorni…». Lo dice Luca Zaia. Un intervento duro, ...

